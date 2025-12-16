Il consigliere Invernizzi, dichiarandosi fascista, propone di intitolare una strada di Lodi al partigiano comunista Edgardo Alboni, sostenendo che questa scelta rappresenti un passo verso la superamento del dualismo storico tra fascismo e antifascismo e favorisca la pacificazione nazionale.

© Ilgiorno.it - La pacificazione del consigliere Invernizzi: “Io, fascista, chiedo che s’intitoli una via di Lodi al partigiano Alboni"

Lodi, 16 dicembre 2025 – “Io non ho paura a professarmi fascista. Se fossi vissuto al tempo della Seconda guerra mondiale avrei aderito alla Repubblica Sociale e quando morirò voglio essere seppellito con la storica bandiera dell’Msi ma ritengo che la mia proposta di intitolare la via al comandante partigiano comunista Edgardo Alboni sia un messaggio ben preciso nell’ottica di superare il dualismo fascismo-antifascismo che per me è anacronistico e si arrivi quanto prima ad una pacificazione nazionale”. "Resistenza uguale solidarietà": l’Anpi tende la mano ai profughi Il Capitano Nemo . Lo storico esponente dell’estrema destra Gianmario Invernizzi ha protocollato la richiesta, per il Consiglio comunale di giovedì, di dedicare una via al Capitano Nemo, storico esponente della Resistenza lodigiana nonchè sindaco del comune di Lodi dal 1975 al 1980, scomparso nel 2015. Ilgiorno.it

La pacificazione del consigliere Invernizzi: “Io, fascista, chiedo che s’intitoli una via di Lodi al partigiano Alboni" - La proposta di un omaggio nell’ottica di “un rasserenamento nazionale, ma temo che il centrosinistra dirà di no. ilgiorno.it