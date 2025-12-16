La nutrizionista risponde Perché a Natale sentiamo di più il corpo?

Durante le festività natalizie, molte persone avvertono un aumento dei segnali corporei e sensazioni di disagio. Questo articolo esplora le ragioni di questo fenomeno, analizzando l'influenza dell'alimentazione, dello stress e del benessere generale. La nutrizionista Dottoressa Almondo spiega come il periodo delle Feste possa intensificare la percezione del corpo e offre consigli per gestire al meglio queste sensazioni.

Perché a Natale "sentiamo" di più il corpo?

C ara Dottoressa Almondo, perché proprio nel periodo delle Feste Natalizie il corpo sembra “mandare più segnali” del solito, come se fosse più difficile ignorarlo? L’alimentazione può influire? Dallo stress al benessere della pelle. Dimmi come respiri, ti dirò come stai X Risponde la Dottoressa Federica Almondo. Specialista in Scienza dell’Alimentazione, formatasi presso il Centro di Dietologia e Obesità dell’Ospedale San Raffaele di Milano, la Dottoressa Federica Almondo è un punto di riferimento nella nutrizione personalizzata, nella medicina preventiva e nei percorsi anti-aging. Dopo aver fondato e diretto Cerva 16 – Nutrition & Anti-aging Center, ha dato vita a Milano a STUDIO ALMONDO – NUTRITION & LONGEVITY, un luogo dove scienza, tecnologia e approccio umano si incontrano per creare programmi su misura. Iodonna.it

