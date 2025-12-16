La nuova vita dell’ex presidente siriano Bashar al-Assad | casa in uno dei quartieri più lussuosi di Mosca e la passione per l’oculistica

A un anno dalla fine del suo mandato, l’ex presidente siriano Bashar al-Assad vive con la famiglia a Mosca, conducendo un’esistenza discreta e lussuosa. Residente in uno dei quartieri più esclusivi della capitale russa, Assad si dedica anche alla passione per l’oculistica, mantenendo un profilo basso lontano dalla scena politica internazionale.

L’ex presidente siriano Bashar al-Assad, a un anno dalla fine del suo potere, sta vivendo con la famiglia a Mosca, un’esistenza riservata e agiata, lontana dalla scena politica e sotto stretto controllo delle autorità russe. Lo rivelano testimonianze raccolte dal quotidiano britannico “ The Guardian ” e da fonti russe e siriane citate dalla stampa araba, tra cui il giornale di proprietà saudita “Asharq al Awsat”. Assad – medico oftalmologo formatosi a Londra prima dell’ascesa politica – avrebbe ripreso a studiare la sua branca, affiancando corsi di lingua russa a un aggiornamento delle proprie competenze professionali. Open.online

