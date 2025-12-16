La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della 43esima puntata
, 16 dicembre. Questa sera, 16 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 43esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Peri tenta di visitare Nuh, appena dimesso, ma Harika la caccia. Tahsin e Sumru propongono a Nuh, Sevilay e agli altri di trasferirsi a villa Sansalan: tutti accettano, tranne Turkan, che resta con Bunyamin ed Esat. La notte nel cuore: il cast. Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l'elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Ece Uslu: Sumru Sansalan.
