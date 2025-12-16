© Davidemaggio.it - La Notte nel Cuore, anticipazioni ultima puntata di martedì 23 dicembre 2025

Fine delle storie per La Notte nel Cuore. Martedì 23 dicembre, in prima serata su Canale 5, andrà infatti in onda l’ultima puntata della dizi turca, con un epilogo che non mancherà di sorprendere e fare emozionare i telespettatori. Ecco le anticipazioni. . 1×106: Harika rivela a Sumru che Perihan ha aperto una nuova agenzia. Sumru reagisce con un piano per allontanarla e la affronta in aeroporto. Bünyamin, disperato per la perdita dell’eredità, accetta la proposta di Sumru: gestire l’agenzia di Perihan insieme a Canan. Intanto Esat confessa a Cihan di aver causato l’incidente di Melek e Sevilay; pentito, lo aiuta a far confessare Hikmet e poi rivela tutto alla famiglia, ottenendo il perdono. Davidemaggio.it

