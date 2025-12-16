La notte nel cuore anticipazioni martedì 23 dicembre | il gesto eroico di Cihan finisce male
Le anticipazioni di La notte nel cuore di martedì 23 dicembre. Nel finale di stagione, in prima serata su Canale5, Cihan, nel tentativo di farsi perdonare dalla moglie, la seguirà in gioielleria. Finirà al centro di una rapina e, per proteggere Melek, sarà colpito al petto da un proiettile. Fanpage.it
