La Notte di Vita torna a Corridonia, questa volta in versione invernale natalizia. Le vie del centro si sono animate con luminarie, musica dal vivo, laboratori e negozi aperti, offrendo un’atmosfera festosa e coinvolgente. La

© Ilrestodelcarlino.it - La Notte di Vita riempie il centro

Buona la prima per la versione invernale della Notte di Vita. L’evento tradizionalmente clou dell’estate di Corridonia si è trasformato in una "Xmas Edition" e le vie del centro storico, oltre che dalle luminarie di Natale, sono state animate da live band, laboratori e spettacoli per i piccoli ma soprattutto dai negozi aperti, i quali hanno proposto un qualcosa di loro: dai gruppi musicali alle degustazioni di panettoni e vin brulè. L’obiettivo era incentivare l’acquisto locale, e per farlo, insieme con il Comune hanno partecipato diverse associazioni del territorio. Il percorso si sviluppava anche fuori del borgo antico: come per Gelatomania di Antonella Patrignani, che con Luigi Montalboddi di SlowFood e Alessandro Ciocci di Enoteca ‘79 si sono inventati l’Aperitombola alla palazzina Liberty. Ilrestodelcarlino.it

