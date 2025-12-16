La normativa aggiornata offre nuovi strumenti per favorire la flessibilità lavorativa, rispondendo alle esigenze di chi convive con patologie croniche o assiste familiari non autosufficienti. Queste innovazioni mirano a migliorare l’equilibrio tra cure mediche e impegni professionali, semplificando la gestione quotidiana e sostenendo la qualità della vita di queste categorie di lavoratori.

© Iodonna.it - La normativa integra il pilastro storico dell'assistenza ai disabili introducendo nuovi strumenti pensati per la flessibilità lavorativa

P er chi convive con una patologia cronica o deve assistere un familiare non autosufficiente, conciliare le cure mediche con gli impegni professionali rappresenta spesso una sfida organizzativa complessa. Fino ad oggi, i lavoratori hanno dovuto fare affidamento quasi esclusivamente su permessi e congedi, riducendo spesso la propria presenza in ufficio. Dal prossimo anno, tuttavia, entrerà in vigore una novità sostanziale: per tutte queste persone, la possibilità di utilizzare lo smart working non sarà più una concessione discrezionale dell’azienda, ma una tutela legale garantita. «Impression of Humanity», l’arte racconta i giovani caregiver X Leggi anche › Caffè, smartphone e stress: i tre nemici del sonno (e come disinnescarli davvero) Smart working: ultimissime. Iodonna.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Déjà Vu All Over Again Bracing for Another Round of US and Global Tax Reform

Video Déjà Vu All Over Again Bracing for Another Round of US and Global Tax Reform Video Déjà Vu All Over Again Bracing for Another Round of US and Global Tax Reform

È stato pubblicato il D.Lgs. 178/2025, che integra la normativa sui regimi amministrativi per la produzione di energia rinnovabile. Il decreto, in vigore dall’11 dicembre 2025, punta a rendere più snelle e digitali tutte le procedure, rafforzando la piattaforma uni - facebook.com facebook