La noia la coppia fake Omer-Rasha e di nuovo Domenico Valentina e Benedetta | le pagelle di un Grande Fratello quasi finito

Ecco le pagelle di un'edizione del Grande Fratello ormai agli sgoccioli, caratterizzata da momenti di noia, flirt finti e dinamiche tra i concorrenti come Omer-Rasha, Domenico, Valentina e Benedetta. A pochi giorni dalla finale, analizziamo gli aspetti più significativi di questa stagione, tra sorprese e delusioni.

Roma, 15 dicembre 2025 - Mancano pochi giorni alla finale di una delle edizioni meno seguite dal pubblico del Grande Fratello degli ultimi anni. Le pagelle della semifinale di lunedì 15 dicembre non possono non tenere conto della noia che ha permeato gran parte dei momenti anche di questa puntata. Non c’è che dire: da questo punto di vista, è stata un’edizione del Gf particolarmente coerente. Rasha e Omer: voto Coppia più finta non esiste. Entrambi nella passata puntata hanno dichiarato di non essere innamorati e di non avere intenzione di continuare in quella che tutti e due i concorrenti hanno definito “una conoscenza”. Quotidiano.net

