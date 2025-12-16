La Nocciola di Giffoni Igp protagonista in Senato l’iniziativa della senatrice Bilotti

La Nocciola di Giffoni Igp protagonista in Senato con un'iniziativa della senatrice Bilotti. Giovedì 18 dicembre alle ore 14, nella sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama, si terrà la conferenza stampa dedicata a questa eccellenza agroalimentare, per valorizzarne la qualità e promuoverne la tutela.

E' in programma giovedì 18 dicembre alle ore 14, nella sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama la conferenza stampa “La Nocciola di Giffoni Igp. Tutela, territorio e politiche per il futuro della filiera”, su iniziativa della senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, originaria di. Salernotoday.it

