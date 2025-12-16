La nascita di Cristo sulla metro di Napoli | il presepe alternativo alla stazione Toledo
Un presepe speciale prende vita nella stazione Toledo della metropolitana di Napoli. Ideato da Ciro Marotta, dipendente dell'Anm, questo presepe alternativo rappresenta una scena natalizia all'interno di uno dei luoghi più iconici della città, offrendo ai visitatori un'occasione unica di celebrare il Natale in modo originale e suggestivo.
L'idea di un dipendente dell'Anm, Ciro Marotta. Sarà possibile vederlo a Napoli tutti i giorni nella stazione della Linea 1 di Toledo. Fanpage.it
