La musica un’emozione che cura al Grande ospedale metropolitano
Il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria ha ospitato la prima tappa del progetto “La musica, un’emozione che cura”, promosso da Federsanità Anci Calabria in collaborazione con il conservatorio “Pyotr Ilyich Tchaikovsky” di Catanzaro. Un'iniziativa che mira a esplorare il potere terapeutico della musica nel contesto sanitario.
Il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria ha ospitato ieri la prima tappa del progetto “La musica, un’emozione che cura”, organizzato da Federsanità Anci Calabria in partnership con il conservatorio di musica “Pyotr Ilyich Tchaikovsky” di Catanzaro.Nell’androne di ingresso dell’ospedale. Reggiotoday.it
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
All'AOU "Renato Dulbecco" il tour "La Musica, un'emozione che cura" - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.