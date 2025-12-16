La morte di Corrado Guidi ex sindaco di Bientina | le bandiere a lutto per l’ultimo saluto

La comunità di Bientina si stringe nel dolore per la scomparsa di Corrado Guidi, ex sindaco e figura stimata. Morto improvvisamente a 58 anni, lascia un vuoto profondo tra cittadini e collaboratori. Le bandiere sono a lutto mentre si moltiplicano i ricordi e i ringraziamenti per il contributo di Guidi alla vita della città e alla sua crescita.

Bientina, 16 dicembre 2025 – Un fiume di ricordi. E lacrime. Ma anche tanti grazie di chi da Corrado Guidi, morto improvvisamente nella notte tra sabato e domenica a soli 58 anni, ha ricevuto consigli, insegnamenti come amministratore e politico. In tanti che con l'ex sindaco di Bientina – dal 2007 al 2017 – hanno cominciato il percorso nella vita di partito, anche chi non la pensa e non la pensava come lui, sempre aperto al confronto e, quando ci voleva, anche allo scontro costruttivo. Per chi volesse portare un ultimo saluto a Corrado Guidi e vicinanza alla moglie Barbara Frosini e alla figlia Anna e ai parenti, può farlo domani, mercoledì, alle 10, alla sala Oltre in via Antonio Gramsci 52 a Bientina dove il corpo dell'ex sindaco è esposto dal pomeriggio di domenica.

