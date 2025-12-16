La mia amica dice che devo fare sesso ogni volta che il mio ragazzo lo desidera altrimenti lo perderò Ma io non mi sento sexy | la disperazione di una fidanzata

Una lettrice del Daily Star si rivolge all’esperta Jane O’Gorman, condividendo la sua paura di perdere il ragazzo se non acconsente alle sue richieste di intimità. La donna confessa di non sentirsi sexy e si trova in difficoltà nel trovare il giusto equilibrio tra desiderio e sentimenti. Una situazione che mette in luce le complessità delle dinamiche di coppia.

Il giusto equilibrio tra sesso e sentimenti in alcuni casi è assai difficile da raggiungere. Di certo qualche problema se l’è posto una lettrice del Daily Star che ha mandato una mail per consultarsi con l’esperta dei sentimenti Jane O’Gorman. La fidanzata disperata esordisce subito: “La mia amica dice che devo fare sesso ogni volta che il mio ragazzo lo desidera, altrimenti lo perderò”. Poi entra nello specifico del bizzarro consiglio: “ Mi fa notare che è un bravo ragazzo, con i soldi, e che altre ragazze lo accetteranno se non lo soddisfo e lo rendo felice in camera da letto. Ha ragione? Crede che la chiave per una relazione felice sia essere sempre disponibile a far l’amore. Ilfattoquotidiano.it

