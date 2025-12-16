La mentalità è il vero motore del successo dei gialli, determinante quanto le competenze tecniche. In un campionato difficile come la Serie B, la forza della mente può fare la differenza, aiutando la squadra a superare ostacoli e a mantenere alta la motivazione. Un elemento chiave che si rivela fondamentale nel percorso di questa formazione di ritorno in cadetteria.

© Ilrestodelcarlino.it - La mentalità giusta la vera forza dei gialli

La forza della mente. Non si è mai lì per caso e gli incidenti di percorso capitano a tutti, figurarsi se non possono presentarsi ad una squadra che solo quest’anno, dal suo ritorno in B, sta flirtando costantemente con l’alta classifica. Ma se facessimo una rapida carrellata delle prime sedici partite, ci accorgeremmo che realmente il Modena non ha mai sbagliato una partita dal punto di vista dell’atteggiamento, pure a Carrara dove solo il ritmo non è stato il consueto. E di squadre, ai vertici, con questa qualità se ne vedono poche. Il Monza ha una potenzialità illimitata in rosa ma ha dimostrato di avere degli svarioni, idem il Venezia anche se è in netta ripresa. Ilrestodelcarlino.it

Dopo il successo contro il Giugliano, Antonio Floro Flores sottolinea la crescita del Benevento: prestazione solida, mentalità giusta e consapevolezza che risultati come questi alzano le ambizioni della squadra. #beneventocalcio #calcio #calcioitaliano #tifosib - facebook.com facebook

#SerieA | Sconfitto, ma vivo e con la giusta mentalità per crescere. Cosa lascia il 2-1 subito a Bergamo dall'Atalanta al #Cagliari di #Pisacane x.com