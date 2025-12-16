La manovra economica si arricchisce di ulteriori 3,5 miliardi destinati alle imprese, con modifiche significative come lo stop ai fondi per il Ponte sullo Stretto e l’accordo con la Bce riguardante l’oro di Bankitalia. Le novità segnano un cambiamento importante nelle priorità del governo, influenzando il quadro finanziario e le strategie di intervento.

© Quotidiano.net - La manovra cambia ancora. Spuntano 3,5 miliardi in più, ricollocati i fondi del Ponte

Roma, 16 dicembre 2025 - Una nuova dote di 3,5 miliardi per le imprese, lo stop alle risorse per il Ponte sullo Stretto, l’emendamento concordato con la Bce sull’oro di Bankitalia. Arriveranno solo stamattina gli ultimi ritocchi del governo alla manovra del 2026, approvata esattamente un mese fa. Poi, in serata o al massimo domani, partirà la maratona delle votazioni per varare la legge di Bilancio entro il 31 dicembre e scongiurare così il rischio dell’esercizio provvisorio. L’annuncio dell’ulteriore iniezione di risorse arriva un po’ a sorpresa, ieri mattina, quando a pochi minuti dall’avvio dell’Ufficio di presidenza della Commissione Bilancio si presenta il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per lanciare due messaggi a deputati e senatori: ribadire che i saldi non si toccano e annunciare l’intervento sul caro-materiali per l’edilizia, il credito d’imposta per la Zona economica speciale e gli incentivi di Transizione 5. Quotidiano.net

Cacciari La sinistra e' finita e le sardine sono l'ultima possibilita' prima di scomparire

Stipendi, aumenti detassati fino a 35 mila euro: cosa cambia con le novità previste dalla manovra - Nella legge di Bilancio prende forma l’estensione della detassazione sugli aumenti contrattuali: doppia aliquota al 5% e 10%, platea più ampia e conti pubblici sotto pressione ... corriere.it