La Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek arricchisce la stagione di prosa della Fenice di Senigallia

La stagione di prosa del Teatro La Fenice di Senigallia si arricchisce con l’opera

SENIGALLIA – La stagione di prosa del Teatro “La Fenice di Senigallia” proposta da Comune e Amat con il contributo di ministero della Cultura e Regione Marche e la collaborazione della Compagnia della Rancia, prosegue sabato 20 (inizio ore 21) e, fuori abbonamento, domenica 21 dicembre (inizio. Anconatoday.it

Magnifica Presenza - Trailer Ufficiale HD

In scena i fantasmi di Ozpetek. Da sabato alla Fenice di Senigallia l’adattamento di “Magnifica presenza” - Illusione e realtà, sogno e verità, amore e cinismo, cinema, teatro e incanto: Ferzan Ozpetek torna a teatro con il nuovo adattamento scenico di uno dei suoi ... msn.com