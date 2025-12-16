La Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek arricchisce la stagione di prosa della Fenice di Senigallia

La stagione di prosa del Teatro La Fenice di Senigallia si arricchisce con l’opera

SENIGALLIA – La stagione di prosa del Teatro “La Fenice di Senigallia” proposta da Comune e Amat con il contributo di ministero della Cultura e Regione Marche e la collaborazione della Compagnia della Rancia, prosegue sabato 20 (inizio ore 21) e, fuori abbonamento, domenica 21 dicembre (inizio. Anconatoday.it

