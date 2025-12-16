La magia si rinnova | al lavoro per i giganti del Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca

In un clima di festa e tradizione, Corsano si prepara a rinnovare la sua magia carnevalesca. Mentre le festività natalizie invadono le piazze, l’attenzione si sposta già verso le celebrazioni di Carnevale, con i giganti dell’evento pronti a portare creatività e allegria nel cuore del Capo di Leuca.

CORSANO – Mentre ovunque le giornate si animano per l’arrivo delle feste natalizie e di capodanno, a Corsano già si guarda al carnevale. La macchina organizzativa della 42esima edizione del Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca, infatti, è già a pieno regime, con centinaia di volontari e. Lecceprima.it

