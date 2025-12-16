La magia del Natale torna al parco | Prima uscita del presepe vivente

Domenica scorsa, il parco della Tenuta di Zenzalino ha ospitato la prima edizione del presepe vivente, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva nella magia del Natale. Decine di persone hanno potuto rivivere le emozioni e la solennità di “Il vero Natale di Gesù”, in un’atmosfera suggestiva e ricca di tradizione.

Nel pomeriggio di domenica scorsa, decine di persone hanno potuto rivivere la solennità e le emozioni de "Il vero Natale di Gesù" che è stato per la prima volta rievocato nella splendida cornice offerta dal parco della Tenuta di Zenzalino. I visitatori sono stati accompagnati attraverso i momenti più significativi della Natività, di cui sono diventati quasi diretti testimoni: da Giuseppe e Maria in cerca di un riparo, alla nascita del Bambin Gesù, all'adorazione dei pastori all'interno della grotta di Betlemme dettagliatamente ricostruita all'interno della ghiacciaia della Tenuta, sino alla venuta dei tre Re Magi con oro, incenso e mirra da lasciare in dono.

