la magia del natale con il gospel di harlem

Con un concerto energico e coinvolgente, che fonde le radici del gospel con l’energia del soul, questa sera, alle 21, si esibisce a Carpi al Teatro Comunale il celebre Harlem Gospel Choir, il coro formato dalle voci più raffinate e dai migliori musicisti delle chiese gospel di Harlem e di New York che, da anni, porta in tutto il mondo un messaggio di amore, unità e ispirazione, con voci che sollevano lo spirito e accendono il cuore. Con "The magic of Motown" e le musiche di Marvin Gaye, Stevie Wonder e The Supremes, la formazione rende omaggio a un’epoca d’oro della musica afroamericana, esaltando il contributo storico della Motown, l’etichetta che ha rivoluzionato il panorama musicale mondiale negli anni ’60 e che ha contribuito all’integrazione razziale attraverso un sound soul-pop unico e inconfondibile. Ilrestodelcarlino.it

