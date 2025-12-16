La magia del balletto più noto al mondo al Teatro Manzoni di Cassino | Lo Schiaccianoci conquista il pubblico e registra il sold out

Il Teatro Manzoni di Cassino ha ospitato una delle rappresentazioni più attese di “Lo Schiaccianoci”, il balletto più celebre al mondo. La serata ha registrato il tutto esaurito, regalando al pubblico emozioni intense e sguardi rapiti di fronte a questa magia artistica senza tempo.

Sguardi rapiti ed emozioni ai massimi livelli al Teatro Manzoni di Cassino per una delle date più attese. Sul palco, il fascino e l'eleganza del Balletto del Teatro dell'Opera della Romania che si è esibito ne "Lo Schiaccianoci" di Tchaikovsky. Un'opera fiabesca e magistralmente interpretata dal.

