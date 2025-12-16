Prima della partita, la Juventus ha reso omaggio a Del Piero con una maglia speciale che ripropone la sua celebre esultanza. Un gesto simbolico che celebra la storia e il legame dell'ex capitano con il club, rivivendo un momento iconico della sua carriera.

© Agi.it - La 'lunguaccia' di Del Piero sulla maglia pre-partita della Juve

AGI - La celebre esultanza di Alex Del Piero diventa un'icona sulla maglia pre-partita della Juventus. L'adidas e la società bianconera. infatti, lanciano oggi la Collezione ADP, una collaborazione speciale che celebra una delle figure più iconiche del calcio italiano e della storia del club torinese. Nel corso di una carriera durata 19 anni con i colori della Juventus, Del Piero è diventato il simbolo della squadra di casa Agnelli. Il capocannoniere di tutti i tempi del club con 290 gol in 705 presenze tra il 1993 e il 2012, ha sollevato tutti i principali trofei nazionali e internazionali per club, definendo un'era con eleganza, creatività e incrollabile lealtà ai colori bianconeri. Agi.it

TOTTI e DEL PIERO sognavano di vincere un PREMIO in particolare totti delpiero calcio shorts

