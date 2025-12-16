La luce del Natale nei luoghi di guerra
In un periodo di festività, la luce del Natale si fa simbolo di speranza anche nelle zone colpite dalla guerra. Nonostante le difficoltà, il messaggio di rinascita e solidarietà raggiunge i luoghi più segnati dal conflitto, portando conforto e fiducia nel futuro.
La luce del Natale e il messaggio di speranza arrivano anche nei luoghi segnati dalla guerra. Servizio di Rita Salerno TG2000. Tv2000.it
Gerusalemme, torna la luce del Natale: albero e luminarie nella Città Vecchia dopo mesi di guerra (Video) - Domenica 14 Dicembre 2025 la Città Vecchia di Gerusalemme è tornata a illuminarsi con un grande albero di Natale e suggestive luci decorative, un evento che non si vedeva dall’inizio della guerra di G ... ilmeteo.it
Kiev illumina il Natale tra guerra, sirene e blackout - A Kiev le luci di Natale brillano nonostante quasi quattro anni di invasione su larga scala. tg24.sky.it
"Notte di Luce, Notte di Speranza": Concerto di Natale del Coro Sancte Joseph e l'Orchestra da Camera De Musica Leggi l'articolo https://www.comune.bagheria.pa.it/it/news/una-notte-di-luce-e-speranza-concerto-di-natale-del-coro-sancte-joseph-e-l - facebook.com facebook
