la luce del natale nei luoghi di guerra

In un periodo di festività, la luce del Natale si fa simbolo di speranza anche nelle zone colpite dalla guerra. Nonostante le difficoltà, il messaggio di rinascita e solidarietà raggiunge i luoghi più segnati dal conflitto, portando conforto e fiducia nel futuro.

La luce del Natale e il messaggio di speranza arrivano anche nei luoghi segnati dalla guerra. Servizio di Rita Salerno TG2000. Tv2000.it

