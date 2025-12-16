La lite in famiglia finisce con un arresto | in manette 28enne
Una lite in famiglia si è conclusa con l'arresto di un 28enne, accusato di aver causato lesioni personali, resistito alle forze dell'ordine e minacciato i pubblici ufficiali. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato al fermo dell'uomo, evidenziando come le tensioni familiari possano degenerare in situazioni di grave pericolo.
Prima la lite in famiglia, poi l'arresto per lesioni personali, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.É successo a Omegna, dove nella serata di ieri, lunedì 15 dicembre, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni.L'arresto è avvenuto durante l'intervento dei militari nell'abitazione. Novaratoday.it
