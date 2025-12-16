La Liga | vittorie per Barça Real e Atletico rinviata la sfida del Villarreal

Nella sedicesima giornata della Liga, Barcellona, Real Madrid e Atlético Madrid ottengono vittorie, consolidando le rispettive posizioni in classifica. La sfida tra Villarreal e Valencia è stata invece rinviata, lasciando invariati i rapporti di forza al vertice del campionato spagnolo.

© Sport.quotidiano.net - La Liga: vittorie per Barça, Real e Atletico, rinviata la sfida del Villarreal Valencia (Spagna) 15 dicembre 2025 - Non cambiano i rapporti di forza in vetta alla Liga in questa sedicesima giornata, ma il Villarreal resta solo spettatore. Vincono infatti Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, mentre il Submarino Amarillo invece vede rinviata per maltempo il suo derby della Comunità Valenziana contro il Levante. Alle loro spalle il successo dell' Espanyol permette ai catalani di allungare in zona Europa al quinto posto solitario. Dietro invece vince il Girona e aggancia al quartultimo posto la coppia Osasuna e Valencia. L'esito delle partite del weekend. Il weekend di calcio spagnolo si apre nei Paesi Baschi e si apre con il successo del Girona. Sport.quotidiano.net Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Liga: vittorie per Barça, Real e Atletico, rinviata la sfida del Villarreal - Il Submarino Amarillo vede la sua gara con il Levante rinviata per la pioggia, vincono le altre big. sport.quotidiano.net

