La Libertas Hockey torna a vincere e a convincere contro Trieste

La Libertas Hockey riprende il cammino vincente con una prestazione convincente contro Trieste. Dopo la sconfitta casalinga contro Legnaro, era fondamentale reagire e ritrovare fiducia in campo. I WarPigs hanno risposto presente, dimostrando carattere e determinazione per risalire in classifica e riportare entusiasmo tra i propri tifosi.

© Forlitoday.it - La Libertas Hockey torna a vincere e a convincere contro Trieste Dopo la battuta d’arresto casalinga contro Legnaro serviva un segnale forte per tornare a macinare gioco e punti in classifica, e i WarPigs non si sono fatti scappare l’occasione. In quel di via Ribolle, i mercuriali hanno sconfitto l’Edera Trieste, squadra al penultimo posto in classifica. Un. Forlitoday.it Flessibilità della schiena e la spaccata #ginnasticaritmica #ritmica #fgi #ritmica La Libertas Hockey torna a vincere e a convincere contro Trieste - Dopo la battuta d’arresto casalinga contro Legnaro serviva un segnale forte per tornare a macinare gioco e punti in classifica, e i WarPigs non si sono fatti scappare l’occasione. forlitoday.it

Hockey in linea serie A. Libertas, altra sconfitta - Dopo il passo avanti, nonostante la sconfitta, in casa della capolista Vicenza, contro la seconda della classe Milano la Libertas Forlì ne compie uno deciso indietro, battuta in casa 2- ilrestodelcarlino.it

#seriA #libertasforlì #libertasforlìhockey #warpigs Altro importante match questa sera al pattinodromo di Via Ribolle, i nostri ragazzi infatti alle 19.30 affronteranno l’Edera Trieste, vi aspettiamo numerosi. Per chi invece volesse seguire l’incontro in diretta strea - facebook.com facebook