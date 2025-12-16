La Libertas Hockey torna a vincere e a convincere contro Trieste

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Libertas Hockey riprende il cammino vincente con una prestazione convincente contro Trieste. Dopo la sconfitta casalinga contro Legnaro, era fondamentale reagire e ritrovare fiducia in campo. I WarPigs hanno risposto presente, dimostrando carattere e determinazione per risalire in classifica e riportare entusiasmo tra i propri tifosi.

la libertas hockey torna a vincere e a convincere contro trieste

© Forlitoday.it - La Libertas Hockey torna a vincere e a convincere contro Trieste

Dopo la battuta d’arresto casalinga contro Legnaro serviva un segnale forte per tornare a macinare gioco e punti in classifica, e i WarPigs non si sono fatti scappare l’occasione. In quel di via Ribolle, i mercuriali hanno sconfitto l’Edera Trieste, squadra al penultimo posto in classifica. Un. Forlitoday.it

Flessibilità della schiena e la spaccata #ginnasticaritmica #ritmica #fgi #ritmica

Video Flessibilità della schiena e la spaccata #ginnasticaritmica #ritmica #fgi #ritmica

libertas hockey torna vincereLa Libertas Hockey torna a vincere e a convincere contro Trieste - Dopo la battuta d’arresto casalinga contro Legnaro serviva un segnale forte per tornare a macinare gioco e punti in classifica, e i WarPigs non si sono fatti scappare l’occasione. forlitoday.it

Hockey in linea serie A. Libertas, altra sconfitta - Dopo il passo avanti, nonostante la sconfitta, in casa della capolista Vicenza, contro la seconda della classe Milano la Libertas Forlì ne compie uno deciso indietro, battuta in casa 2- ilrestodelcarlino.it