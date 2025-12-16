La lezione di Albanese Ispettori c’è l’incarico Il ministro tira dritto | No all’indottrinamento

Il governo ha dato il via alle ispezioni nelle scuole coinvolte nella conferenza online della relatrice ONU per la Palestina, Francesca Albanese. Nonostante le polemiche e le dichiarazioni del ministro sull’opposizione all’indottrinamento, le lettere d’incarico sono state firmate per gli ispettori che visiteranno gli istituti di San Lazzaro di Savena e Castelnovo Monti.

La macchina ispettiva si è messa in moto. Giusto ieri, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, Bruno Di Palma ha firmato le lettere d'incarico per gli ispettori che si dovranno recare nei due istituti, l'Iis Mattei di San Lazzaro di Savena e l'Iis Cattaneo-Dall'Aglio di Castelnovo Monti (Reggio Emilia) dove si è tenuta, in classe, una conferenza online della relatrice speciale Onu per la Palestina, Francesca Albanese. Ora la palla passa agli ispettori che dovranno verificare il rispetto della circolare (n. 6545) del ministero dell'Istruzione e del merito con cui s'invitano le scuole a organizzare attività su temi politici e sociali scegliendo relatori "con contraddittorio".

