La lettera di Natale dei prof precari a Valditara | Siamo trattati come tappabuchi così la scuola è fragile

Un gruppo di insegnanti precari ha indirizzato una lettera al ministro Valditara, esprimendo il proprio disappunto riguardo alle condizioni di lavoro e alla percezione di essere considerati semplici supplenti. Con toni critici e sinceri, i docenti evidenziano le fragilità del sistema scolastico e chiedono un cambiamento concreto.

«Caro ministro Valditara, questa volta non le scriviamo un’ingenua letterina da bambini sognatori. Le scriviamo una lettera amara, travestita da richiesta di Natale ». Inizia così una lettera aperta indirizzata al ministro dell’Istruzione e del merito firmata da quasi 4mila docenti (il numero è destinato ad aumentare) per denunciare le condizioni in cui versano la scuola e la professione dell’insegnante. «Siamo i docenti precari. Circa 300.000 persone che entrano in classe ogni settembre sapendo che a giugno verranno rimandate allo sbaraglio. Licenziate », spiegano. Nella lettera puntano il dito contro la precarietà costante della loro vita professionale e personale: «Cambiamo città, vita, affetti, colleghi e alunni con la stessa facilità con cui si compila un modulo. Open.online Guardate la reazione della prof ?? #sorella #scuola #viral Sono disponibili più fonti informative per offrire una panoramica completa del tema. La struggente lettera dello studente del Politecnico di Bari a Babbo Natale. La mamma chiama la prof: “E’ mio figlio” - La richiesta di aiuto del giovane, nella lettera appesa all’albero allestito nell’atrio dell’ateneo pugliese, è stata colta da una docente che l’ha condivisa sui social dove la madre del ragazzo ha ... quotidiano.net Lascia lettera disperata sull’albero di Natale. La prof: "Ti aiutiamo" - La letterina di Natale, una fra le tante, appesa da uno studente all’albero all’ingresso del Politecnico di Bari. quotidiano.net https://www.scuolainforma.news/i-precari-della-scuola-scrivono-una-lettera-di-natale-al-ministro-valditara/ - facebook.com facebook “Caro Babbo Natale, asfaltaci le strade”, la lettera degli abitanti della Val di Zena x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca.