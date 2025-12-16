Un gruppo di docenti dell'IIS Mattei ha scritto una lettera aperta, firmata da 126 su 155 insegnanti, esprimendo solidarietà alla collega coinvolta nella controversa lezione online di Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per la Palestina. La missiva è stata inviata a livello nazionale, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella fino alle autorità scolastiche, in risposta a quanto avvenuto nell'istituto.

© Ilrestodelcarlino.it - La lettera dei prof del Mattei sulla lezione di Albanese: “Collega sotto attacco, così è censura”

Bologna, 16 dicembre 2025 – Sono 126 su 155 le firme in calce alla lettera che i docenti dell’IIs Mattei hanno inviato urbi et orbi, per intenderci dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in giù, in cui hanno espresso la loro solidarietà (e non solo) alla docente del loro istituto che ha organizzato la lezione on line di Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per la Palestina, in una quinta. “Attacco alla docente”. I 126 parlano di “attacco” alla docente, si appellano alla Costituzioni e alle norme sulla libertà d’insegnamento, rivendicano che “ la riflessione politica, a scuola, è inevitabile e necessaria” e ammettono che “l'iniziativa della partecipazione al webinar con Francesca Albanese era già stata pianificata e attuata l’anno scorso, in diversi consigli di classe del nostro Istituto, come momento di confronto con una figura istituzionale e competente in materia di Diritto internazionale”. Ilrestodelcarlino.it

