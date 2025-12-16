La lebbra torna in Europa | segnalati casi in Romania e Croazia L’esperto | Effetto degli spostamenti globali delle persone

Dopo decenni di assenza, la lebbra torna a emergere in Europa con segnalazioni in Romania e Croazia, sollevando preoccupazioni sulla diffusione della malattia. L’esperto attribuisce il fenomeno agli spostamenti globali delle persone, evidenziando un possibile ritorno di questa patologia considerata ormai scomparsa nel continente.

Dopo decenni di silenzio, la lebbra – o morbo di Hansen – torna a far parlare di sé anche in Europa. Nelle ultime settimane sono stati segnalati alcuni casi in Romania e un caso isolato in Croazia, riaccendendo interrogativi su una malattia che molti consideravano ormai confinata ai libri di storia della medicina. Le autorità sanitarie rassicurano, ma la notizia ha inevitabilmente alimentato timori. Per capire se ci sia davvero motivo di preoccupazione e cosa significhino queste segnalazioni, ne abbiamo parlato con il professor Roberto Cauda, infettivologo, Università Campus Biomedico e consulente per le malattie infettive dell’European Medicines Agency (EMA). Ilfattoquotidiano.it

La lebbra torna in Europa: nuovi casi segnalati

