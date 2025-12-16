La lebbra fa nuovamente capolino in Europa, con due casi confermati in Romania e uno in Croazia. Entrambi i casi riguardano cittadini stranieri, segnando un ritorno di questa malattia nel continente dopo decenni di assenza. Questi eventi sollevano preoccupazioni sulla diffusione e sulla necessità di monitoraggio sanitario in aree considerate a basso rischio.

© Tpi.it - La lebbra torna anche in Europa: confermati due casi in Romania e un altro in Croazia

La lebbra è tornata in Europa: due casi, entrambi riguardanti cittadine indonesiane, sono stati confermati in Romania per la prima volta da 40 anni e un altro, riscontrato in un lavoratore originario del Nepal, in Croazia, dove non si registravano infezioni simili dal 1993. I casi segnalati in Romania I primi due casi di lebbra registrati da decenni in Europa sono stati segnalati l’11 e il 12 dicembre scorso nella città di Cluj-Napoca, nel nord-ovest della Romania, a 440 chilometri a nord di Bucarest. Come dichiarato all’agenzia Agerpress dalla responsabile della Direzione di Sanità Pubblica di Cluj (DSP), Corina Criste, entrambe le infezioni sono state riscontrate in due giovani donne indonesiane di 21 e 25 anni, provenienti da Bali, che lavoravano come massaggiatrici in un centro benessere della città romena. Tpi.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La lebbra torna anche in Europa: confermati due casi in Romania e un altro in Croazia - La lebbra è tornata in Europa: due casi, entrambi riguardanti cittadine indonesiane, sono stati confermati in Romania per la prima volta da 40 anni e un altro, riscontrato in un lavoratore originario ... tpi.it