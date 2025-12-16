La lebbra torna anche in Europa | confermati due casi in Romania e un altro in Croazia
La lebbra fa nuovamente capolino in Europa, con due casi confermati in Romania e uno in Croazia. Entrambi i casi riguardano cittadini stranieri, segnando un ritorno di questa malattia nel continente dopo decenni di assenza. Questi eventi sollevano preoccupazioni sulla diffusione e sulla necessità di monitoraggio sanitario in aree considerate a basso rischio.
La lebbra è tornata in Europa: due casi, entrambi riguardanti cittadine indonesiane, sono stati confermati in Romania per la prima volta da 40 anni e un altro, riscontrato in un lavoratore originario del Nepal, in Croazia, dove non si registravano infezioni simili dal 1993. I casi segnalati in Romania I primi due casi di lebbra registrati da decenni in Europa sono stati segnalati l’11 e il 12 dicembre scorso nella città di Cluj-Napoca, nel nord-ovest della Romania, a 440 chilometri a nord di Bucarest. Come dichiarato all’agenzia Agerpress dalla responsabile della Direzione di Sanità Pubblica di Cluj (DSP), Corina Criste, entrambe le infezioni sono state riscontrate in due giovani donne indonesiane di 21 e 25 anni, provenienti da Bali, che lavoravano come massaggiatrici in un centro benessere della città romena. Tpi.it
La lebbra torna anche in Europa: confermati due casi in Romania e un altro in Croazia - La lebbra è tornata in Europa: due casi, entrambi riguardanti cittadine indonesiane, sono stati confermati in Romania per la prima volta da 40 anni e un altro, riscontrato in un lavoratore originario ... tpi.it
In Europa torna la lebbra, confermati casi in Romania e Croazia - In Romania dopo 40 anni sono stati registrati 2 casi confermati (entrambi cittadini indonesiani) e in Croazia è stato isolato un caso in un ... msn.com
In Europa orientale tornano a essere segnalati casi di lebbra, una malattia che sembrava relegata al passato nel continente https://shorturl.at/4H745 - facebook.com facebook
La lebbra torna in Europa dopo oltre 30 anni: registrati casi in Romania e Croazia x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.