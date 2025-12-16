La lebbra torna a far paura nuovi casi registrati in Romania e Croazia | siamo in pericolo?

La lebbra, malattia ormai considerata quasi scomparsa in Europa, ha registrato nuovi casi in Romania e Croazia, riaccendendo le preoccupazioni. Dopo oltre quarant’anni senza segnalazioni, la sua risalita solleva interrogativi sulla diffusione e sui rischi di questa patologia. Quali sono le cause di questa recrudescenza e come si possono prevenire eventuali focolai?

Dopo più di quarant’anni senza segnalazioni, la lebbra è tornata a manifestarsi nell’Europa orientale. In Romania sono stati individuati quattro possibili casi tra donne asiatiche che lavoravano in un centro massaggi a Cluj-Napoca, una delle principali città della Transilvania. L’ultimo episodio nel paese risaliva al 1981. Anche la Croazia ha confermato un caso in un cittadino nepalese che vive lì da due anni: è il primo dopo tre decenni, precisamente dal 1993. La scoperta ha inevitabilmente generato preoccupazione, ma i ministeri della Salute di entrambe le nazioni hanno subito tranquillizzato i cittadini: non c’è nessun pericolo reale per la comunità. Cultweb.it

