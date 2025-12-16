La lebbra ricompare in Europa | che cos’è quali sono i sintomi come si cura e perché non è un’emergenza

Dopo oltre trent'anni senza casi segnalati, la lebbra è tornata a emergere in alcune zone d'Europa, come Romania e Croazia. In questo articolo si approfondiscono le caratteristiche della malattia, i sintomi, le modalità di cura e il motivo per cui questa ricomparsa non rappresenta un'emergenza sanitaria.

© Vanityfair.it - La lebbra ricompare in Europa: che cos’è, quali sono i sintomi, come si cura (e perché non è un’emergenza)

Dopo oltre trent’anni senza segnalazioni, alcuni casi di lebbra sono stati registrati in Romania e Croazia. Che cos’è davvero la malattia di Hansen, come si trasmette, quali sono le cure disponibili e qual è la situazione in Italia. Vanityfair.it

