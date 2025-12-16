Negli ultimi tempi, la situazione finanziaria della Juventus si è fatta preoccupante, mentre Exor, holding olandese di Elkann, mostra solidità e si allontana dall’Italia. Le notizie contrastanti si susseguono, alimentando dibattiti sulla percezione dell’azienda Fiat come simbolo nazionale, nonostante le evidenti divergenze tra realtà economica e narrative ufficiali.

Le voci dissonanti sono poche: la compagnia di giro politico-mediatica dominante si ostina a chiamare la Fiat “azienda italiana”. Niente di tutto ciò: la capogruppo Exor, nata nel 2007 dalla fusione delle vecchie casseforti di casa Agnelli, Ifi e Ifil, ha sede ad Amsterdam in piazza Gustav Mahler 25A. E, si badi bene, è lì dal 2016: ma nove anni sono forse un tempo troppo breve per afferrare il concetto. In più, gli interessi di Exor si stanno da tempo allontanando dall’Italia: non è un caso che il settore media sia in dismissione, beninteso Stampa e Repubblica, perché non serve più indirizzare l’opinione pubblica di casa nostra né pressare i governi per ottenere i soliti favori. Ilnapolista.it

