La Juvecaserta sfida la Consultinvest Loreto Pesaro al Palapiccolo
La Juvecaserta torna in campo al Palapiccolo per la sfida contro la Consultinvest Loreto Pesaro, nel turno infrasettimanale della diciassettesima giornata del campionato di serie B nazionale. Una partita importante per entrambe le squadre, che cercano punti preziosi per consolidare le rispettive posizioni in classifica.
Torna subito in campo la Paperdi Juvecaserta per affrontare il turno infrasettimanale proposto dalla diciassettesima giornata del campionato di serie B nazionale. Sul parquet del palaPiccolo, alle 20,30 di domani, mercoledì 17 dicembre, scenderà la neopromossa Consultinvest Loreto Pesaro, reduce. Casertanews.it
La Juvecaserta sfida la Consultinvest Loreto Pesaro al Palapiccolo - Il coach Lino Lardo: "Il nostro primo obiettivo è resettare assolutamente l'ultima sconfitta e concentrarci immediatamente sulla nuova partita" ... casertanews.it
Paperdi Juvecaserta, ritorno immediato in campo: al PalaPiccolo arriva la Consultinvest Loreto Pesaro - Torna subito sul parquet la Paperdi Juvecaserta, chiamata ad affrontare il turno infrasettimanale della 17ª giornata del campionato di Serie B Nazionale. casertaweb.com
MANCA POCO A VIRTUS ROMA 1960 – JUVECASERTA: DOMANI TORNA IN SCENA UNA SFIDA DAL GLORIOSO PASSATO di #VALERIOLAURENTI La grande e storica rivalità torna in campo! Sabato 13 dicembre alle 20:00 si sfidano - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.