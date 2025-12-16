La Juvecaserta sfida la Consultinvest Loreto Pesaro al Palapiccolo

La Juvecaserta torna in campo al Palapiccolo per la sfida contro la Consultinvest Loreto Pesaro, nel turno infrasettimanale della diciassettesima giornata del campionato di serie B nazionale. Una partita importante per entrambe le squadre, che cercano punti preziosi per consolidare le rispettive posizioni in classifica.

Torna subito in campo la Paperdi Juvecaserta per affrontare il turno infrasettimanale proposto dalla diciassettesima giornata del campionato di serie B nazionale. Sul parquet del palaPiccolo, alle 20,30 di domani, mercoledì 17 dicembre, scenderà la neopromossa Consultinvest Loreto Pesaro, reduce. Casertanews.it

