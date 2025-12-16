La Juve non in vendita la retorica vuota di Elkann e l’assenza di un progetto

L'articolo analizza la crisi della Juventus, evidenziando come il club abbia smesso di essere un progetto sportivo e sia diventato una questione amministrativa. Tra retoriche vuote di Elkann e mancanza di una strategia chiara, la perdita di identità e di visione rischia di compromettere il futuro della squadra.

© Lettera43.it - La Juve "non in vendita", la retorica vuota di Elkann e l'assenza di un progetto La Juventus non la si perde solo in campo. La si perde soprattutto quando il club smette di essere un progetto e diventa una pratica amministrativa: un faldone con la scritta "contenimento", una riga di bilancio da raddrizzare, un marchio da non far sfigurare. È per questo che l'ultima puntata della saga Exor – Tether è più importante di qualunque conferenza stampa: perché mette a nudo una domanda semplice, brutale, da tifoso prima ancora che da analista: dove stiamo andando? La valutazione complessiva della Juventus è poco sopra il miliardo. Il fatto nuovo è l' offerta. Tether ha presentato una proposta per comprare cash il 65,4 per cento della Juventus detenuto da Exor e poi lanciare un' Offerta pubblica di acquisto (Opa) sul resto, allo stesso prezzo.