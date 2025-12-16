La guida operativa ‘Tredicesime dei lavoratori tra regole e particolarità’
La guida operativa della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, intitolata
(Adnkronos) – Tutto quello che c'è da sapere sulla mensilità aggiuntiva erogata a fine anno nella guida operativa della Fondazione studi consulenti del lavoro: 'Tredicesime dei lavoratori tra regole e particolarità'. Nella versione aggiornata a dicembre 2025 ci si sofferma, non solo sui casi che determinano la maturazione della gratifica natalizia, l'assoggettamento contributivo e fiscale . Periodicodaily.com
La guida operativa, 'Tredicesime dei lavoratori tra regole e particolarità' - Fondazione studi consulenti del lavoro: 'Ci si sofferma, non solo sui casi che determinano la maturazione della gratifica natalizia, l'assoggettamento contributivo e fiscale ma anche sull'esame di alc ... adnkronos.com
Guida operativa agli incentivi per lautoimprenditorialit under 36 #fiscoetasse #fisco #tasse - facebook.com facebook
Gestire la scuola. Anno 1 n°4: le novità 2025/26. Scarica la guida operativa aggiornata e arricchita di contenuti ift.tt/JQZELDX ift.tt/DV6CXNf Il numero 4/2025 della rivista trimestrale in formato digitale sfogliabile dedicata ai Dirigenti scolastici, ai DSGA… x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.