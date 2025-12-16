La grande arte orafa con le sorelle Banci
Le sorelle Marzia e Daniela Banci portano la loro arte orafa a Palazzo Bracci Pagani con la mostra
Le sorelle Marzia e Daniela Banci sono le protagoniste della mostra Il Cielo per una stella, inaugurata sabato 13 a Palazzo Bracci Pagani: una sessantina i gioielli, in oro giallo, bianco e argento, di varie dimensioni, esposti nello spazio Pagani fino al 12 gennaio. "Marzia e Daniela Banci sono due artiste originarie di questo territorio, – spiega Carlo Bruscia, curatore della mostra insieme a Federica Facchini – allieve di maestri come Giorgio Facchini (Marzia) e Alberto Giorgi (Daniela), diplomate all’istituto d’arte Apolloni, laureate in architettura allo Iuav di Venezia, oggi sono l’avanguardia del gioiello contemporaneo. Ilrestodelcarlino.it
