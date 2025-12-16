La gioia amara della scoperta
È sorprendente scoprire come gli animali preistorici abbiano condiviso con noi le stesse terre, sfidando le aspettative di continuità tra passato e presente. Questa scoperta apre nuove prospettive sulla storia della Terra e sulla convivenza tra specie, rivelando un legame profondo tra il nostro mondo attuale e le ere passate.
Chissà perché desta sorpresa scoprire che gli animali preistorici abbiano abitato le stesse lande che calpestiamo noi oggi. Nella nostra immaginazione, quell’unico blocco di terra chiamato Pangea è come se corrispondesse a un altro pianeta, governato da ben più crudeli leggi della natura. Sarà forse per colpa di certi cartoni animati o delle spaventose illustrazioni di alcuni libri. Invece è anche qui, al fresco di quello che gli umani avrebbero chiamato varie ere dopo “ Parco dello Stelvio”, che 200 milioni di anni fa i dinosauri moltiplicavano la loro specie prima della fatale glaciazione. Migliaia di orme di dita e artigli, recentemente emerse e perfettamente conservate, ne testimoniano il passaggio. Ilgiorno.it
Un'amara scoperta - Terza puntata - Il Collegio 4
La gioia amara della scoperta - Le orme dei dinosauri al Parco dello Stelvio non sarebbero mai emerse senza l’estinzione di un’altra specie: i nostri ghiacciai ... ilgiorno.it
Gioia Tauro, scoperta discarica abusiva con 70 tonnellate di compost non fermentato - (LaPresse) Sono state numerose le segnalazioni giunte all’Arma dei Carabinieri e alle autorità locali, da parte di privati cittadini che lamentavano odori nauseabondi che giungevano nella piana di ... ilmattino.it
Gioia e Gemma @culti_milano Celebrando l'allegria delle feste • Goia: arancia amara, pan di zenzero e cannella. • Gemma: ginepro, vischio, abete. #homediffusers #homefragrance #christmasgift #cultureofambience #cultimilano #essenzemodena - facebook.com facebook
La gioia amara di #Zapata a segno dopo 429 giorni x.com