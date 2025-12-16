La gioia amara della scoperta

È sorprendente scoprire come gli animali preistorici abbiano condiviso con noi le stesse terre, sfidando le aspettative di continuità tra passato e presente. Questa scoperta apre nuove prospettive sulla storia della Terra e sulla convivenza tra specie, rivelando un legame profondo tra il nostro mondo attuale e le ere passate.

© Ilgiorno.it - La gioia amara della scoperta Chissà perché desta sorpresa scoprire che gli animali preistorici abbiano abitato le stesse lande che calpestiamo noi oggi. Nella nostra immaginazione, quell’unico blocco di terra chiamato Pangea è come se corrispondesse a un altro pianeta, governato da ben più crudeli leggi della natura. Sarà forse per colpa di certi cartoni animati o delle spaventose illustrazioni di alcuni libri. Invece è anche qui, al fresco di quello che gli umani avrebbero chiamato varie ere dopo “ Parco dello Stelvio”, che 200 milioni di anni fa i dinosauri moltiplicavano la loro specie prima della fatale glaciazione. Migliaia di orme di dita e artigli, recentemente emerse e perfettamente conservate, ne testimoniano il passaggio. Ilgiorno.it Un'amara scoperta - Terza puntata - Il Collegio 4 La gioia amara della scoperta - Le orme dei dinosauri al Parco dello Stelvio non sarebbero mai emerse senza l’estinzione di un’altra specie: i nostri ghiacciai ... ilgiorno.it

