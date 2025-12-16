la geometria di emil audero

L'articolo esplora la figura di Emil Audero, analizzando il suo ruolo tra i pali e il suo modo di interpretare le parate. Contrariamente alle percezioni comuni, il suo approccio alla porta non è solo distruttivo o stravagante, ma rappresenta una vera e propria forma di geometria e precisione che incarna l'arte di salvare il risultato.

Se la parata è distruzione, annichilimento della gioia del gol e i portieri sono dai più considerati pazzi o quanto meno stravaganti, molto spesso c'è poco o nulla di distruttivo, pazzo o stravagante nel parare. Fare il portiere è spesso una questione di geometria. Anzi, di triangoli. Perché il triangolo è figura geometrica fondamentale. C'è un problema però. La geometria euclidea non vale in un campo da calcio, le linee del pallone sono tutt'altro che rette, quasi sempre sono curvilinee. Eppure un portiere continua a ragionare per triangoli. Un lato è sempre lo stesso, quello che unisce i due pali della porta, gli altri cambiano a seconda del posizionamento del pallone. Ilfoglio.it

