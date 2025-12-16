La GdF mostra i muscoli | nelle acque del Gargano la nuova vedetta costiera dalla velocità di oltre 50 nodi
La Guardia di Finanza rafforza la propria presenza nel Gargano con l’assegnazione di una nuova vedetta costiera classe 800. Questa imbarcazione, capace di superare i 50 nodi di velocità, si inserisce in un piano strategico di ammodernamento della flotta navale volto a migliorare le capacità operative e di sorveglianza lungo le coste.
Alla sezione operativa navale di Manfredonia, è stata recentemente assegnata la nuova vedetta costiera classe 800 che, nell’ambito del più ampio e strategico piano di ammodernamento e potenziamento della flotta navale recentemente avviato dal comando generale del Corpo, potenzia l’attuale. Foggiatoday.it
