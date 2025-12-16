La galleria sulla Statale del Sempione chiusa per la simulazione di un incidente

La galleria Montecrevola sulla Statale del Sempione, a Crevoladossola, sarà temporaneamente chiusa al traffico per alcune ore nella serata di oggi, martedì 16 dicembre. La chiusura è necessaria per consentire un’esercitazione di simulazione di un incidente stradale con feriti e incendio, al fine di testare le procedure di emergenza e sicurezza.

Un incidente stradale in galleria, con feriti e incendio. ma è una simulazione.La galleria Montecrevola sulla Statale del Sempione, a Crevoladossola, sarà infatti chiusa al traffico per alcune ore nella serata di oggi, martedì 16 dicembre, per consentire lo svolgimento di una esercitazione su. Novaratoday.it

