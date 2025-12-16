La fuga da casa e il viaggio verso il Burundi | dopo gli scontri 64mila nuovi sfollati nella Repubblica democratica del Congo – Video

Gli scontri tra il gruppo armato M23 e l’esercito congolese nel Sud Kivu hanno provocato un aumento significativo degli sfollati, con oltre 64.000 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. La situazione sta generando una crisi umanitaria, con molte persone in fuga verso il Burundi e altri paesi vicini, in cerca di sicurezza.

© Ilfattoquotidiano.it - La fuga da casa e il viaggio verso il Burundi: dopo gli scontri 64mila nuovi sfollati nella Repubblica democratica del Congo – Video Gli ultimi scontri tra il gruppo armato M23 e l' esercito congolese nella provincia del Sud Kivu stanno causando ulteriori sfollamenti su larga scala all'interno della Repubblica Democratica del Congo e verso il Burundi. Circa 64.000 rifugiati sono già arrivati in Burundi e si prevede che l'afflusso continuerà, secondo l'Unhcr. Le immagini mostrano le famiglie lasciare le loro case e, in un secondo momento, i campi con le tende allestiti proprio dall'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

