La fuga da casa e il viaggio verso il Burundi | dopo gli scontri 64mila nuovi sfollati nella Repubblica democratica del Congo – Video

Gli scontri tra il gruppo armato M23 e l’esercito congolese nel Sud Kivu hanno provocato un aumento significativo degli sfollati, con oltre 64.000 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. La situazione sta generando una crisi umanitaria, con molte persone in fuga verso il Burundi e altri paesi vicini, in cerca di sicurezza.

Gli ultimi scontri tra il gruppo armato M23 e l’ esercito congolese nella provincia del Sud Kivu stanno causando ulteriori sfollamenti su larga scala all’interno della Repubblica Democratica del Congo e verso il Burundi. Circa 64.000 rifugiati sono già arrivati in Burundi e si prevede che l’afflusso continuerà, secondo l’Unhcr. Le immagini mostrano le famiglie lasciare le loro case e, in un secondo momento, i campi con le tende allestiti proprio dall’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it

