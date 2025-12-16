La frecciata di Gasperini a Fabregas sull'utilizzo del portiere nel gioco del Como | Abbastanza stucchevole

Gian Piero Gasperini ha commentato in conferenza stampa la difficoltà della Roma nell'affrontare la gestione del possesso palla del Como e l'utilizzo del portiere: "Purtroppo nel calcio questa situazione sta dilagando: non è spettacolare, anzi, è abbastanza stucchevole".

