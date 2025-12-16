La frecciata di Gasperini a Fabregas sull'utilizzo del portiere nel gioco del Como | Abbastanza stucchevole

Gian Piero Gasperini ha espresso il suo parere sulla gestione del portiere nel gioco del Como, commentando in conferenza stampa la difficoltà della Roma nell'affrontarla. Con parole critiche, l'allenatore evidenzia come questa tendenza stia diventando sempre più diffusa nel calcio, definendo questa strategia come poco spettacolare e, a suo avviso,

Gian Piero Gasperini ha commentato in conferenza stampa la difficoltà della Roma nell'affrontare la gestione del possesso palla del Como e l'utilizzo del portiere: "Purtroppo nel calcio questa situazione sta dilagando: non è spettacolare, anzi, è abbastanza stucchevole". Fanpage.it

