© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 17 dicembre: Sirin dice di essere stata molestata da Sarp

Nella dizi turca di Canale 5 la tensione sale alle stelle: Sirin finge di essere una persona diversa con Emre, mentre Piril e Bahar sono ancora prigioniere di Nezir. Ecco cosa succederà mercoledì 17 dicembre. In La forza di una donna non c'è spazio per tirare il fiato: la storia entra in una fase in cui ogni mossa costa cara e la tensione si taglia con il coltello. La puntata di martedì 17 dicembre mette Bahar e Piril davanti a un ricatto che ribalta le priorità, mentre intorno a loro fiducia e bugie si intrecciano fino a diventare indistinguibili. Tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio. Movieplayer.it

LA FORZA DI UNA DONNA ANTECIPAZIONE 17 LUGLIO

La forza di una donna, anticipazioni 17 dicembre: Sirin dice di essere stata molestata da Sarp - Nella dizi turca di Canale 5 la tensione sale alle stelle: Sirin finge di essere una persona diversa con Emre, mentre Piril e Bahar sono ancora prigioniere di Nezir. movieplayer.it