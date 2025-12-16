la fontana di trevi sta per diventare a pagamento

La Fontana di Trevi potrebbe presto diventare a pagamento, con un biglietto d'ingresso richiesto ai visitatori. L’amministrazione comunale ha confermato che l’ipotesi è al vaglio, anche se il progetto rimane ancora in fase di definizione. Questa novità rappresenta un possibile cambiamento nella gestione e nelle modalità di visita di uno dei simboli più iconici di Roma.

Nel prossimo futuro per visitare la Fontana di Trevi si dovrà pagare un biglietto. L’ipotesi sul tavolo del Campidoglio è stata confermata dall’amministrazione comunale, che parla però di un progetto ancora in fase di definizione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il contributo – pari a due euro – dovrebbe entrare in vigore dal 7 gennaio 2026, con accesso gratuito garantito ai residenti romani. Su questo punto, però, dal Comune arriva una precisazione: non esiste ancora una data ufficiale di avvio. La precisazione del Campidoglio. Fonti del Campidoglio citate dall’ Adnkronos chiariscono che si tratta di «un’ipotesi di lavoro su cui l’Amministrazione Capitolina sta ragionando da tempo» e che «ad oggi non sono state decise date, né sono state prese decisioni formali». Lettera43.it

