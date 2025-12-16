La figlia di Stefano D’Orazio e la causa della vedova | Ecco perché mi ha chiesto 100 mila euro

Nel luglio 2023, la corte ha riconosciuto Francesca Michelon, 40 anni, come figlia biologica di Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh. La vicenda ha attirato l’attenzione per il contenzioso tra la donna e la vedova del musicista, che ha portato alla richiesta di 100 mila euro da parte di Michelon. Di seguito i dettagli della causa e le implicazioni della decisione giudiziaria.

La 40enne Francesca Michelon lo scorso aprile in primo grado è stata riconosciuta figlia biologica del batterista dei Pooh Stefano d’Orazio. Ora la vedova Tiziana Giardoni le ha chiesto un risarcimento di danni esistenziali pari a 100 mila euro. Perché, secondo i suoi legali, Michelon e suo padre avevano rapporti difficili a causa di lei. Che non era «affatto interessata a vedersi di riconoscere come sua figlia, avanzando sempre e solo richieste economiche». E così avrebbe causato sofferenza psicologica al padre. Il test del Dna. Il Corriere della Sera ha sentito Michelon, la cui madre è Oriana Bolletta: «Non ho capito quale sia la mia colpa. Open.online

