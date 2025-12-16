La figlia del bosco di Palmoli | Siamo vegani e in casa abbiamo tutto la stufa la luce e l’acqua calda Non vado a scuola | mi piace così

In un'intervista ai giudici, la figlia del bosco di Palmoli, di appena otto anni, ha descritto la sua vita in un ambiente rurale, lontano dalla scuola tradizionale. La bambina ha parlato delle sue abitudini quotidiane, della dieta vegana e delle comodità presenti in casa, condividendo la sua esperienza di vita autonoma e in contatto con la natura.

Palmoli (Chieti) – La figlia maggiore, 8 anni, ha raccontato la vita nel bosco ai giudici il 28 ottobre scorso: “Non vado a scuola, studio a casa. A me piace così, non vorrei andare in un istituto con altri bambini”. La piccola, aiutata dalla madre nella traduzione dall’inglese, ha continuato: “Nella nostra casa, che tutti chiamiamo Amilia, abbiamo stufe a legna e c’è sempre molto caldo. C’è tutto, la luce e l’acqua calda. Dormiamo insieme in una camera, ognuno con il proprio letto. Ci piace stare tutti insieme, nella casa di prima stavamo in camere su piani separati, ma stiamo meglio adesso”. Nelle carte depositate dalla famiglia nel bosco al Tribunale per i minorenni dell’Aquila emergono per la prima volta le testimonianze dei bimbi, come riporta il quotidiano La Repubblica. Quotidiano.net

