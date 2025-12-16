La figlia del bosco di Palmoli | Siamo vegani e in casa abbiamo tutto la stufa la luce e l’acqua calda Non vado a scuola | mi piace così
In un'intervista ai giudici, la figlia del bosco di Palmoli, di appena otto anni, ha descritto la sua vita in un ambiente rurale, lontano dalla scuola tradizionale. La bambina ha parlato delle sue abitudini quotidiane, della dieta vegana e delle comodità presenti in casa, condividendo la sua esperienza di vita autonoma e in contatto con la natura.
Palmoli (Chieti) – La figlia maggiore, 8 anni, ha raccontato la vita nel bosco ai giudici il 28 ottobre scorso: “Non vado a scuola, studio a casa. A me piace così, non vorrei andare in un istituto con altri bambini”. La piccola, aiutata dalla madre nella traduzione dall’inglese, ha continuato: “Nella nostra casa, che tutti chiamiamo Amilia, abbiamo stufe a legna e c’è sempre molto caldo. C’è tutto, la luce e l’acqua calda. Dormiamo insieme in una camera, ognuno con il proprio letto. Ci piace stare tutti insieme, nella casa di prima stavamo in camere su piani separati, ma stiamo meglio adesso”. Nelle carte depositate dalla famiglia nel bosco al Tribunale per i minorenni dell’Aquila emergono per la prima volta le testimonianze dei bimbi, come riporta il quotidiano La Repubblica. Quotidiano.net
Salviamo la famiglia nel bosco, la petizione con migliaia di firme - Vita in diretta 14112025
La figlia del bosco: “Siamo vegani e abbiamo tutto: la stufa, la luce e l’acqua calda. Non vado a scuola: mi piace così” - Palmoli, la testimonianza della bimba di 8 anni: “Io e i miei fratelli ci occupiamo dell’orto, amiamo lavorare la lana con i ferri”. quotidiano.net
Famiglia nel bosco, l'allontanamento dei figli dai genitori era necessario? I legali: «Criteri emergenza mancati». Cosa è emerso - La famiglia che vive nel bosco di Palmoli, i cui tre figli minori sono stati collocati in casa famiglia, contesta l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila. msn.com
Famiglia nel bosco: la tutrice dei tre bambini racconta che la figlia maggiore, ancora incapace di leggere, sa scrivere solo il suo nome. Dopo l’allontanamento dalla casa familiare, i minori sono affidati a una casa famiglia, ma il ritorno a casa sembra ancora lon - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.