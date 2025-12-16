La FIFA introduce un livello di prezzo dei biglietti per la Coppa del Mondo più conveniente a seguito della reazione negativa

La FIFA ha annunciato l’introduzione di un nuovo livello di prezzo per i biglietti della Coppa del Mondo 2026, in risposta alle critiche e alle preoccupazioni riguardo ai costi. Questa novità mira a rendere più accessibili i biglietti e ad aumentare la partecipazione dei tifosi all’evento.

La FIFA ha annunciato che introdurrà un nuovo livello di prezzo dei biglietti "più conveniente" per la Coppa del Mondo 2026 a seguito di una reazione negativa sui prezzi. I biglietti "Supporter Entry Tier", secondo l'organo di governo del calcio mondiale, saranno disponibili al prezzo fisso di $ 60 USD (£ 45) per biglietto per ciascuna delle 104 partite, inclusa la finale. L'annuncio arriva tra le reazioni di diversi gruppi di tifosi nazionali, tra cui Football Supporters Europe (FSE) che la scorsa settimana si è dichiarato "stupito" dalla politica dei prezzi della FIFA, che non prevedeva biglietti per i quarti di finale e oltre a meno di £ 500.

I prezzi pazzi dei biglietti per il Mondiale, Austria-Giordania non costerà meno di 140 dollari: quanto costa un posto per la finalissima - Indignazione tra i tifosi di tutto il mondo dopo che la Fifa non ha tenuto fede alla promessa di mantenere i prezzi accessibili a tutti ... msn.com

