La Fiamma olimpica attraversa Palermo | Pippo Inzaghi tra i tedofori Tony Cairoli accende il braciere al Politeama
La Fiamma olimpica attraversa Palermo, segnando la conclusione della prima giornata del tour. Tony Cairoli accende il braciere al Politeama, mentre Pippo Inzaghi è tra i tedofori, contribuendo a rendere questa manifestazione un momento memorabile per la città e i suoi cittadini.
Sono da poco passate le 20.40 quando, in una piazza Ruggero Settimo gremita, è Tony Cairoli, ex campione di motocross, a dare fuoco al braciere allestito sul palco accanto al Teatro Politeama dopo quasi vent'anni dall'ultima volta, suggellando la tappa conclusiva della prima giornata del tour. Palermotoday.it
Pastore accende fiamma olimpica Giochi delle Isole durante cerimonia
La fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina 2026 è arrivata nel pomeriggio a Palermo, dando ufficialmente il via al suo percorso nel capoluogo
Fiamma olimpica passa da Catania: traffico rivoluzionato Giovedì il percorso da via...
La fiamma olimpica arriva in Sicilia! La staffetta della torcia olimpica dei Giochi invernali attraversa Palermo, celebrando un'eredità di pace, unità e amicizia. L'Ambasciatore @USAmbItaly Fertitta e il Coordinatore dell’American Corner Palermo Salvatore Vacc x.com
