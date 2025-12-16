La Fiamma olimpica attraversa Palermo | Pippo Inzaghi tra i tedofori Tony Cairoli accende il braciere al Politeama

La Fiamma olimpica attraversa Palermo, segnando la conclusione della prima giornata del tour. Tony Cairoli accende il braciere al Politeama, mentre Pippo Inzaghi è tra i tedofori, contribuendo a rendere questa manifestazione un momento memorabile per la città e i suoi cittadini.

Sono da poco passate le 20.40 quando, in una piazza Ruggero Settimo gremita, è Tony Cairoli, ex campione di motocross, a dare fuoco al braciere allestito sul palco accanto al Teatro Politeama dopo quasi vent'anni dall'ultima volta, suggellando la tappa conclusiva della prima giornata del tour. Palermotoday.it

